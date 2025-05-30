Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Mayıs 2025 22:50
tatilin gelmesini istemiyorum
boş kalmayı sevmiyorum ayrıca ek dersin olmamasından dolayı zorlanıyorum. bazı arkadaşlar yurt dışına falan çıkıcaz diyorlar hangi parayla anlamıyorum. bazı arkadaşlar da param gidecek diye dışarı bile çıkmıyorlar

bahçesaray
Şef
30 Mayıs 2025 23:15
idareci olun, 12 ay ekders alır, okulda yazın çalışırsınız, para konusu, çenemizi yormayalım.

Tardigrat2917
Aday Memur
30 Mayıs 2025 23:37
15-20 yıl önce işe başlayanlar bir veya bir kaç ev araba aldılar. Bir zamanlar ev araba almak imkansız değildi.Yüksek kira enflasyon o kadar etkilemiyor. Yeni başlayanlar ya da olmayanlara Allah yardım etsin. Aç gözlülük ve rant ekonomisi.
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