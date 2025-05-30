tatilin gelmesini istemiyorum

boş kalmayı sevmiyorum ayrıca ek dersin olmamasından dolayı zorlanıyorum. bazı arkadaşlar yurt dışına falan çıkıcaz diyorlar hangi parayla anlamıyorum. bazı arkadaşlar da param gidecek diye dışarı bile çıkmıyorlar

boş kalmayı sevmiyorum ayrıca ek dersin olmamasından dolayı zorlanıyorum. bazı arkadaşlar yurt dışına falan çıkıcaz diyorlar hangi parayla anlamıyorum. bazı arkadaşlar da param gidecek diye dışarı bile çıkmıyorlar