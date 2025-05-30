Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Mayıs 2025 23:09
Görevlendirme için kadro eksikliği mi olmalı?

Arkadaşlar merhaba ben okulumdan görevlendirme isteyeceğim diyelim ki istediğim bir okula gidip orada görev yapan öğretmenlerin kendi derslerinden bana ders saati verebileceklerini düşünelim bu durumda ben bu okula görevlendirme gidebilir miyim ? Özetle bir okula görevlendirme gidebilmek için bu okulda illaki kadro eksikliği mi olması gerekiyor şimdiden teşekkürler


bahçesaray
Şef
30 Mayıs 2025 23:13
boş norm olmalı, ya da o öğretmenler 21 saatten fazla girmeyeceğiz deyip biraz ders kalmalı, ( öğretmen olarak görevlendirilmek istiyorsunuz sanırım, bi de Mem görevlendirilme yapar mı ayrı konu)

Smail26
Aday Memur
30 Mayıs 2025 23:17

Teşekkür ederim

bahçesaray, Dün
boş norm olmalı, ya da o öğretmenler 21 saatten fazla girmeyeceğiz deyip biraz ders kalmalı, ( öğretmen olarak görevlendirilmek istiyorsunuz sanırım, bi de Mem görevlendirilme yapar mı ayrı konu)

bahçesaray
Şef
30 Mayıs 2025 23:18
rica ederim hocam
Smail26, Dün

Teşekkür ederim


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
31 Mayıs 2025 00:17

tasarruf tedbirleri genelgesi gereği okulunuzda öğretmen ihtiyacı varken başka bir yere öğretmen olarak görevlendirme isteyemezsiniz. tabi torpili olana genelge falan engel olmuyor

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