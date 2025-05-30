Görevlendirme

boş norm olmalı, ya da o öğretmenler 21 saatten fazla girmeyeceğiz deyip biraz ders kalmalı, ( öğretmen olarak görevlendirilmek istiyorsunuz sanırım, bi de Mem görevlendirilme yapar mı ayrı konu)

boş norm olmalı, ya da o öğretmenler 21 saatten fazla girmeyeceğiz deyip biraz ders kalmalı, ( öğretmen olarak görevlendirilmek istiyorsunuz sanırım, bi de Mem görevlendirilme yapar mı ayrı konu)