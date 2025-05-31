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Editörler : Lanet


31 Mayıs 2025 00:18
mevduat faizi
memurlar için mevduat faizine para yatırmak sorun teşkil ediyor mu

E.Kayı Han
Editor
31 Mayıs 2025 00:54

Niye sorun teşkil etsin ki?


xvatandaşşx
Şube Müdürü
31 Mayıs 2025 01:11
kişi için kazanç sağlanmış gibi bir durum oluşuyor mu bunu kast ediyorum
E.Kayı Han, 31 dk. önce

Niye sorun teşkil etsin ki?

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