Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


31 Mayıs 2025 01:35
Yoğun bakım

İlçe devlet hastanesine tayinle geldim yoğun bakıma verdiler fakat orta dereceli skolyozum olduğu için inanılmaz ağrım oluyor. Ağırlık kaldıramaz diye 3 hekim raporu aldım fakat yönetim eleman eksikliği var diye beni çekmiyor. Artık ağrılarım dayanılacak gibi değil ne yapabilirim

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