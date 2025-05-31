Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


31 Mayıs 2025 09:00
aday memur becayiş
atamam yeni yapıldı 4b sözleşmeli olarak iki ay sonra başlayacağım. bir yılı beklemeden becayiş yapılabiliyor mu?

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