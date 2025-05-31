Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


31 Mayıs 2025 11:58
gih memuru belediye de ne iş yapabilir
abilerim merhaba belediyeye geçiş yapmayı düşünüyorum, sizlere sorum 7/2 gih memuru belediye de hangi görevleri yapar ? hangi kadrolarda çalışabilir bana yardımcı olabilir misiniz

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