Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


31 Mayıs 2025 11:59
Bilişim teknolojisi il dışı yardımlaşma

Merhabalar bu konuyu birbirimize destek olmak amacıyla açıyorum kendimden başlayayım tek tercih Tekirdağ Çerkezköy puanım 282 sizlerle paylaşırsanız en azından ölü tercih yapmamış oluruz


bahçesaray
Şef
31 Mayıs 2025 12:37
böyle konularda sosyal medyaya güven olmaz benim 450 puanım, Çerkezköy ü isteyeceğim,desem bence sen isteme , ölü tercih olur desem, ;)))
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