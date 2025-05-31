Bunu nereye şikayet edebilirim

Merhaba arkadaşlar bulunduğum kurum tek müdürlük altında kapalı ve açık . Ben görev süremde iki tarafıda gördüm çalıştım ama birisi var sadece açıkta çalışıyor hiç kapalı görmedi benim anlamadığım onun ne ayrıcalığı var yani neden . bunu nereye dilekçe yazsam gereken yapılır hani orası kimsenin tapulu malı değil

Merhaba arkadaşlar bulunduğum kurum tek müdürlük altında kapalı ve açık . Ben görev süremde iki tarafıda gördüm çalıştım ama birisi var sadece açıkta çalışıyor hiç kapalı görmedi benim anlamadığım onun ne ayrıcalığı var yani neden . bunu nereye dilekçe yazsam gereken yapılır hani orası kimsenin tapulu malı değil