Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Mayıs 2025 12:47
Bunu nereye şikayet edebilirim
Merhaba arkadaşlar bulunduğum kurum tek müdürlük altında kapalı ve açık . Ben görev süremde iki tarafıda gördüm çalıştım ama birisi var sadece açıkta çalışıyor hiç kapalı görmedi benim anlamadığım onun ne ayrıcalığı var yani neden . bunu nereye dilekçe yazsam gereken yapılır hani orası kimsenin tapulu malı değil

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