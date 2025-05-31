Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Mayıs 2025 13:29
Polis /öğretmen mazeret ataması

Tayinim İstanbul'a çıktı eşim öğretmen başlama yapmadan ilişik kesmede atama onay belgesi yeterli olur mu eş durumu istemek için tecrübeli şeflerim?


Security41
Aday Memur
31 Mayıs 2025 13:31

İlişik kesmeden yazacaktım yanlış olmuş


EGE773444
Aday Memur
31 Mayıs 2025 13:51
yeterli olur atama onay yazisı
Toplam 2 mesaj

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