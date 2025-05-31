Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Mayıs 2025 13:29
Polis-öğretmen mazeret

Tayinim İstanbul'a çıktı eşim öğretmen başlama yapmadan ilişik kesmede atama onay belgesi yeterli olur mu eş durumu istemek için tecrübeli şeflerim?


Security41
Aday Memur
31 Mayıs 2025 13:31

İlişik kesmeden yazacaktım yanlış olmuş


Security41
Aday Memur
31 Mayıs 2025 13:35

+++


EGE773444
Aday Memur
31 Mayıs 2025 13:51
yeterli olur atama onay yazisı
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polisler2025 atama iptal davası açacaklar13 polis istifa ettiEski emniyet genel müdürü Celal uzunkayaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 20252025 ilişik kesme genelgesi ve 527 hak ediş hakkında2025 atamaları araştırılmalıİstanbul 2025 atamaPsikiyatri b dilimi

Sözlük

arı 1 mahsun j 1 sigara içen insan 4 pratik bilgiler 5 Baalbek 1 Gül Festivali 5 güneş gözlüğü 5 Özgürce uçabiseniz ne yapardıniz 2 Kimseyi takmamak 3 Zerengökçe 2

Son Haberler

Zabıt katibinden skandal! Savcının şifresiyle sahte KYOK kararları vermişFilistin'e Destek İçin Sultanahmet'te Tarihi Canlı YayınBakan Kurum: Terörsüz Türkiye ile refah ve huzurun kapıları aralanacakİstanbul'da otoyol kenarındaki dinlenme tesisleri denetlendiMakam Tazminatı Olmayanlara Görev Tazminatı Neden Ödenmez

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.