Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Mayıs 2025 15:51
Ankara'ya tayini çıkanlar

Arkadaşlar herkese kolay gelsin Ankara'yla ilgili bir başlık görmedim o nedenle açtım. Sarktan Ankara'ya tayinim çıktı ailemle birlikte geleceğim, her ne kadar az çok duysamda Ankara da çalışma koşulları nasıldır, ek görev çok oluyor mu, nereden ev tutmamız daha uygundur(hem olanaklar hem ekonomik anlamda) karakol vs birimlerin yoğunluğu nasıldır? Bilenler çalışanlar cevaplayabilirse hep birlikte istifade edebiliriz. Teşekkürler


Weareclean
Aday Memur
31 Mayıs 2025 15:58

Ankara bürokrasi şehri,ek görevi çok çalışma şartları branşın yoksa çakma 12/36,inşallah trafikci değilsindir çünkü 1 trafikci için Turkiyenin en sürgün yeridir Ankara.merkeze yakın dış ilçelerde calismani tavsiye ederim,hem iş yoğunluğu hemde ekonomik olarak rahat edersin örneğin çubuk,akyurt gibi

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