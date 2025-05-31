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Editörler : Lanet


31 Mayıs 2025 15:51
mobilya alışverişi

Evde biraz yenilik yapayım derken kendimi Yataş Bedding?de yastık yorgan bakarken buldum Uzun zamandır değiştirmek istiyordum ama sürekli erteliyordum. Sonunda karar verdim, birkaç şey aldım.Ödeme yaparken fark ettim ki Bankkart?la 8 taksit imkanı varmış. O an baya rahatladım çünkü bir seferde ödemek gözümde büyüyordu açıkçası. Şimdi hem evim yenilendi hem içim. Mis gibi oldu bu tarz kampanyaları artık daha fazla kullanmaya başlayacağım bu kadar mantıklı olduğunu bilmiyordum

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