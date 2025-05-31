Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Mayıs 2025 16:12
hangi memurluk nasıl, nereden takip edilir?

Selamlar;

35 yaş şartı kaldırıldığı için öğrenmek istiyorum.

Zabıt katibi

Cezaevi katibi

Mübaşir

İnfaz koruma memurluğu

bu memurlukların işe alınma şartları , zorlukları ve avantajları nelerdir?

bunların ilanları nereden takip edilir?

kpss'den 86 puan aldım, hiçbir yere atanamamıştım yaş yüzünden. torpilim yok. sizce şansım nedir?


otugenanatr
Aday Memur
31 Mayıs 2025 16:13

uygun yer 4b mi bura mı bilemedim, yetkililer ilgilenirse sevinirim

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