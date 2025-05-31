Zümre başkanlığı modülü

Arkadaşlar merhaba okulumda toplamda 6 yil zumre başkanligi yaptim,ama mebbiste sadece bu yil eklenmis,onceki senelerde ekleniyor mu ? Ya da eklettireniniz var mi?

Arkadaşlar merhaba okulumda toplamda 6 yil zumre başkanligi yaptim,ama mebbiste sadece bu yil eklenmis,onceki senelerde ekleniyor mu ? Ya da eklettireniniz var mi?