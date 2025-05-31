Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


31 Mayıs 2025 16:22
Zümre başkanlığı modülü
Arkadaşlar merhaba okulumda toplamda 6 yil zumre başkanligi yaptim,ama mebbiste sadece bu yil eklenmis,onceki senelerde ekleniyor mu ? Ya da eklettireniniz var mi?

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