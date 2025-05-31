Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Mayıs 2025 16:36
3+1 çift şark durumu

2021 Temmuz 13 te şırnağa başlama yaptım

2025 Temmuz 10 da ilişiğimi kesince 3 gün eksik yapınca çift şarkım dolmuş olur mu abiler bi yardımcı olurmusunuz


yalnizurfali1981
Aday Memur
31 Mayıs 2025 17:05
tahdit olayı var, ilişiğinizi o tarihe göre kesebilirsin, personel şube ile görüş
Toplam 1 mesaj

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