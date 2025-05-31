Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


31 Mayıs 2025 19:30
Aim sayısı ve alım şartları

Bazı arkadaşların iddia ettiklerinin aksine aim alım şartlarının değişeceği ve bölüm şartı getirileceği söyleniyor.

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