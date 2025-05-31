Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


31 Mayıs 2025 20:26
Polis-Hemşire Eş Durumu

Eşim polis memuru bende kadrolu hemşireyim tayinimiz Edirne iline çıktı.Geçen senelerde eş başlayıp yapıp aktif çalıştığına dair belge aldıktan sonra eş durumu dilekçesi veriliyordu.Bu sene bu durum devam ediyor mu yoksa sadece tayin belgesi ile dilekçe verip tayin çıkabiliyor mu?

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