Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Mayıs 2025 20:47
Sağlık Daire

Şuanda güncel rahatsızlığım c veyahut d dilimi olarak geçiyor. Gihe geçme talebinde bulunsam geçebilir miyim ?


Kadir-29
Şef
31 Mayıs 2025 21:21
önce personel e git dilim belirtir raporu almak istediğini söyle onlar hastaneye sevkeder kuruldan d verilirse gih olursun 10 yılı doldurduysan emekli de olabilirsin
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