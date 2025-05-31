Depresyon ve anksiyete D dilimi verirler mi?

Yaklaşık olarak 8 yıldır Kronik anksiyete ve depresif bozukluk teşhisiyle ilaçlı tedavi görüyorum. ilk seferinde c sonra b dilimi ile devam ediyorum. Konu tamamen senin ve doktorun arasında, calışabilecek durumdaysan kroniklesmiş bile olsa devam edebibilirsin silahlı göreve Ama zor durumda isen calışamazsan doktoruna anlatırsın tedavi süreci sonunda d dilimi verebilir. Tabi sadece senin değil iş ortamın ve ailen ile de görüşme yapılıyor. Onlarda senin durumun hakkında doktora görüş bildiriyor doğrumu değil mi söylediklerin şeklinde

Yaklaşık olarak 8 yıldır Kronik anksiyete ve depresif bozukluk teşhisiyle ilaçlı tedavi görüyorum. ilk seferinde c sonra b dilimi ile devam ediyorum. Konu tamamen senin ve doktorun arasında, calışabilecek durumdaysan kroniklesmiş bile olsa devam edebibilirsin silahlı göreve Ama zor durumda isen calışamazsan doktoruna anlatırsın tedavi süreci sonunda d dilimi verebilir. Tabi sadece senin değil iş ortamın ve ailen ile de görüşme yapılıyor. Onlarda senin durumun hakkında doktora görüş bildiriyor doğrumu değil mi söylediklerin şeklinde