Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Mayıs 2025 21:08
Depresyon ve anksiyete D dilimi verirler mi?

Depresyon, daha ve anksiyeteye D dilimi verirler mi?


Kadir-29
Şef
31 Mayıs 2025 21:12
kesin verilir.

pejo508
Aday Memur
31 Mayıs 2025 22:09

Bu tedavi edilebilir hastalık d verilmez.6 ile 24 ay arası tedavi olmaz ise kronik sayılır D verilir


mehmetyilmz
Memur
31 Mayıs 2025 22:18

Daha önce tanı varsa ihraç olur mu


ardabeyy
Şef
31 Mayıs 2025 22:20
Yaklaşık olarak 8 yıldır Kronik anksiyete ve depresif bozukluk teşhisiyle ilaçlı tedavi görüyorum. ilk seferinde c sonra b dilimi ile devam ediyorum. Konu tamamen senin ve doktorun arasında, calışabilecek durumdaysan kroniklesmiş bile olsa devam edebibilirsin silahlı göreve Ama zor durumda isen calışamazsan doktoruna anlatırsın tedavi süreci sonunda d dilimi verebilir. Tabi sadece senin değil iş ortamın ve ailen ile de görüşme yapılıyor. Onlarda senin durumun hakkında doktora görüş bildiriyor doğrumu değil mi söylediklerin şeklinde
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