Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Mayıs 2025 22:11
Kalp krizi ve dilim raporu

Herkese hayırlı görevler diliyorum. Görev başında kalp krizi sonucu anjiyo ve tek damara stent takıldı. Dilim belirtir rapora başvurmalımıyım ? teşekkür ederim


pejo508
Aday Memur
31 Mayıs 2025 22:23

Geçmiş olsun,kalp krizi ve beyin kanaması vs geçiren arkadaşlar var ama dilim aldıklarıni görmedim aktif çalışıyorlar.emniyet teşkilatı sendikasının hastalıklar ile alakalı WhatsApp grupları var. Orda bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz

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