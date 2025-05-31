Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


31 Mayıs 2025 22:18
EMSAL DAVA ARIYORUM
Kadrolu sağlik çalişaniyim üniversitede. Eşim yeni atandı ve sözleşmeli öğretmen. Yanına gitmek istiyorum. Eşimin bulunduğu şehirdeki üni. den onay aldım benim kurum red verdi. EMSAL DAVA VAR MI bu şekilde. Kurumuma dava açacağım. (bide bu durumda iken saglik bakanlığına geçen var mı eş durumu ile)

pm.0134
31 Mayıs 2025 22:29
Hangi üniversite hocam

Mustafaacaar
Aday Memur
31 Mayıs 2025 22:32
Trakya
pm.0134, 41 dk. önce
Hangi üniversite hocam
Toplam 2 mesaj

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