EMSAL DAVA ARIYORUM

Kadrolu sağlik çalişaniyim üniversitede. Eşim yeni atandı ve sözleşmeli öğretmen. Yanına gitmek istiyorum. Eşimin bulunduğu şehirdeki üni. den onay aldım benim kurum red verdi. EMSAL DAVA VAR MI bu şekilde. Kurumuma dava açacağım. (bide bu durumda iken saglik bakanlığına geçen var mı eş durumu ile)

Kadrolu sağlik çalişaniyim üniversitede. Eşim yeni atandı ve sözleşmeli öğretmen. Yanına gitmek istiyorum. Eşimin bulunduğu şehirdeki üni. den onay aldım benim kurum red verdi. EMSAL DAVA VAR MI bu şekilde. Kurumuma dava açacağım. (bide bu durumda iken saglik bakanlığına geçen var mı eş durumu ile)