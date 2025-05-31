Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Mayıs 2025 23:26
Kapsis aile bildirimi hata

Merhaba.

Eşim aylıksız izine ayrıldı sağlık bakanlığında memur. Ben Kapsis den aile yardımı almak için eşi çalışmıyor seçeneğini kaydetmek istediğimde

eşi çalıştığı için çalışmıyor veya geliri olmayan yapılamaz.

Bu hatayı alıyorum. Eşimin personel işleri bizde heryerde aylıksız izinde olarak gözüküyorsun diyor . Bu hatanın çözümü nedir karşılaşan varmı acaba


E.Kayı Han
Editor
31 Mayıs 2025 23:43

Eşinin çalıştığı kurumda aylıksız izine ayrıldı seçeneğini seçmeleri lazım. yoksa bu hatayı alırsınız. Bir de eşinin çalıştığı kurum kbs de aile durum bildiriminde eşini çalışmıyor olarak seçsinler.


FatihDMR
Aday Memur
01 Haziran 2025 00:12

Teşekkürler

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