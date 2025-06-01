Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Haziran 2025 00:05
2025 atama genelgesi ve eşi öğretmen olanlar

abiler önceki atama genelgelerinde eşleri öğretmen olanların ilişiğinin kesilmemesi gerektiği yer alıyordu ancak bu genelde bu madde yer almıyor. malum milli eğitim bakanlığı mazeret atama takvimine göre başvurular temmuz sonunda başlıyor açıklanma ise il emri vs ağustos 20 yi buluyor buna bağlı olarak ilişiğimizin kesilmemesine dair dilekçe vs mi yazmak lazım nasıl olacak. eşi okulda müdür olan var müdür yardımcısı olan var vs

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