Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Haziran 2025 00:56
Disiplin Cezası İptali Sonrası İdareye Tazminat Davası Açma
arkadaşlar hizmet içi resmi sıfatı zedeleyici davranışta bulunmaktan 16 ay kıdem tenzili cezamı mahkemede iptal ettirdim , cezayı veren idareye manevi tazminat davası açmak istiyorum, elinde emsal karar olan veya benzer durum yaşayan var mı

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