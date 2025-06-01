Disiplin cezası iptali sonrası tazminat davası

herkez bilgili gibi konuşmuş ama kimse bilmiyor anlaşılan basit bir örnek le anlatayım birine hakaret den şikayetçi oldum karşı taraf ceza aldı sende bunun üzerine birde manevi tazminat davası açtın ya nasıl olsa kazandım diye ceza davasını kazanman sen haklısın tazminat kazanacağın anlamına gelmiyor yani sen idare mahkemasinden iptal ettirmiş olman yüzde yüz kazanacağın anlamına gelmiyor yani avukat paran kadar tazminat kazanamazsın çünkü 16 kıdem tenzilinde maddi kaybın cık değil hadi varsayalım bu ceza yüzünden 3 1 e düsemedin de biraz kaybın oldu diyelim elaceğın tazminat 40 50 bin arasında velevki dedin avukat tutmadım hukuk davaları idare mahkemelerine benzemez :) yani avukat sorsan neler neler kazanırsın ayrıca sen o cezayı iptal ettirdiğin zaman nasıl avukat paraları karşı tarafa rücu ettirilmiyırsa sen devlet kurumuna dava acabilirsin ordaki kuruldakilere dava açamazsın kuruldakilere dava acilmaz.hadi diyelim ki kazandın tazminat davasını tebrikler bundan sonra emniyet ile olan her yıl bir dava hakkı kazandın emniyete karsı 42 davası olan 23 ünü kazanmış 40 yaşında saçlarında siyah kalmamış bir üst devremiz vardı artık psikoloji darmadumandı bu adamı 3.sarka yolladılar kazandı ertesi sene tayin dönemi geçici görevle geri yolladılar bu en basiti bu davaları kazandıktan sonra olacakları düşün:)kiiii böyle gaza gelme tm iptal ettirdin ilk disiplin cezası iptal ettiren sen değilsin sakin ol gaza gelme çevrendekiler güvenme pohpohlarlar sadece ama kendine güldürme sağda solda iptal ettirdin de şovunu yap yeterli daha fazlası için çırpınma hayatını yaşa bu islere bir girdin mi bir daha toparlayamazsın

herkez bilgili gibi konuşmuş ama kimse bilmiyor anlaşılan basit bir örnek le anlatayım birine hakaret den şikayetçi oldum karşı taraf ceza aldı sende bunun üzerine birde manevi tazminat davası açtın ya nasıl olsa kazandım diye ceza davasını kazanman sen haklısın tazminat kazanacağın anlamına gelmiyor yani sen idare mahkemasinden iptal ettirmiş olman yüzde yüz kazanacağın anlamına gelmiyor yani avukat paran kadar tazminat kazanamazsın çünkü 16 kıdem tenzilinde maddi kaybın cık değil hadi varsayalım bu ceza yüzünden 3 1 e düsemedin de biraz kaybın oldu diyelim elaceğın tazminat 40 50 bin arasında velevki dedin avukat tutmadım hukuk davaları idare mahkemelerine benzemez :) yani avukat sorsan neler neler kazanırsın ayrıca sen o cezayı iptal ettirdiğin zaman nasıl avukat paraları karşı tarafa rücu ettirilmiyırsa sen devlet kurumuna dava acabilirsin ordaki kuruldakilere dava açamazsın kuruldakilere dava acilmaz.hadi diyelim ki kazandın tazminat davasını tebrikler bundan sonra emniyet ile olan her yıl bir dava hakkı kazandın emniyete karsı 42 davası olan 23 ünü kazanmış 40 yaşında saçlarında siyah kalmamış bir üst devremiz vardı artık psikoloji darmadumandı bu adamı 3.sarka yolladılar kazandı ertesi sene tayin dönemi geçici görevle geri yolladılar bu en basiti bu davaları kazandıktan sonra olacakları düşün:)kiiii böyle gaza gelme tm iptal ettirdin ilk disiplin cezası iptal ettiren sen değilsin sakin ol gaza gelme çevrendekiler güvenme pohpohlarlar sadece ama kendine güldürme sağda solda iptal ettirdin de şovunu yap yeterli daha fazlası için çırpınma hayatını yaşa bu islere bir girdin mi bir daha toparlayamazsın