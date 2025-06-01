Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Haziran 2025 00:56
Disiplin cezası iptali sonrası tazminat davası

arkadaşlar hizmet içi resmi sıfatı zedeleyici davranışta bulunmaktan 16 ay kıdem tenzili cezamı mahkemede iptal ettirdim , cezayı veren idareye manevi tazminat davası açmak istiyorum, elinde emsal karar olan veya benzer durum yaşayan var mı


çakvi
Şef
01 Haziran 2025 02:29

bu şekilde dava açan varmıdır bilmiyorum ancak idari işlem yapan kurula karşı açılacak davalar 4483 tabi olup işlem izne tabi olur. Dolayısıyla o izinde çıkmaz. legalbank üyeliği olandan en iyi emsal kararları bulabilirsin. ayrıca bir avukatla yürümeniz en iyisi gibi duruyor


Tayfur51
Aday Memur
01 Haziran 2025 02:31
ne izni devrem onu anlamadım
çakvi, Bugün

bu şekilde dava açan varmıdır bilmiyorum ancak idari işlem yapan kurula karşı açılacak davalar 4483 tabi olup işlem izne tabi olur. Dolayısıyla o izinde çıkmaz. legalbank üyeliği olandan en iyi emsal kararları bulabilirsin. ayrıca bir avukatla yürümeniz en iyisi gibi duruyor


çakvi
Şef
01 Haziran 2025 02:42

soruşturma izni il valisinden savcılık ister oda verilmez zaten


Tayfur51
Aday Memur
01 Haziran 2025 03:25
malesef hiç bir bilgin yok , bilginin olmadığı yere yorum yaparak gereksiz sohbet yapma kardeşim, tazminat davası ile soruşturma izninin ne alakası var
çakvi, Bugün

soruşturma izni il valisinden savcılık ister oda verilmez zaten


Brse
Şef
01 Haziran 2025 10:41

O karar kesinleşti mi. Emniyet son noktaya kadar gider. İstinaf Danıştay .süre uzun.


Brse
Şef
01 Haziran 2025 10:44

Karar kesinleşmeden tazminat davası açılamaz diye biliyorum.araştır gene


çakvi
Şef
01 Haziran 2025 12:00

Dostum burada fikirlerimizi söylüyoruz herkes fikrini yazacak ki doğruyu öğreneceğiz sen de bilmediğinden yazmışsın ben de fikrimi söyledim disiplin kurulu kararı yasal değilse idari mahkemesine bozduruyorsun sonra sorunları görevi kötüye kullanmadan mahkum ettirirsen tazminat hakkın doğar diye düşünüyorum direkt ne diye açacaksın tazminat davasını onu bir türlü çözemedim idarenin her halükarda karar alma ceza verme uygulama iptal gibi bir sürü hakkı var usulsüzse yer belli ben idari hukukunda direk tazminat diye bir şey göremedim varsa kaçırdığım idari yargılama Usul kanunu bir okuyalım bilgi paylaşıldıkça güzeldir böyle absürt düşüncen vardı niye konuyu açtın

Tayfur51, 11 saat önce
malesef hiç bir bilgin yok , bilginin olmadığı yere yorum yaparak gereksiz sohbet yapma kardeşim, tazminat davası ile soruşturma izninin ne alakası var

buralarda925
Memur
01 Haziran 2025 12:13
herkez bilgili gibi konuşmuş ama kimse bilmiyor anlaşılan basit bir örnek le anlatayım birine hakaret den şikayetçi oldum karşı taraf ceza aldı sende bunun üzerine birde manevi tazminat davası açtın ya nasıl olsa kazandım diye ceza davasını kazanman sen haklısın tazminat kazanacağın anlamına gelmiyor yani sen idare mahkemasinden iptal ettirmiş olman yüzde yüz kazanacağın anlamına gelmiyor yani avukat paran kadar tazminat kazanamazsın çünkü 16 kıdem tenzilinde maddi kaybın cık değil hadi varsayalım bu ceza yüzünden 3 1 e düsemedin de biraz kaybın oldu diyelim elaceğın tazminat 40 50 bin arasında velevki dedin avukat tutmadım hukuk davaları idare mahkemelerine benzemez :) yani avukat sorsan neler neler kazanırsın ayrıca sen o cezayı iptal ettirdiğin zaman nasıl avukat paraları karşı tarafa rücu ettirilmiyırsa sen devlet kurumuna dava acabilirsin ordaki kuruldakilere dava açamazsın kuruldakilere dava acilmaz.hadi diyelim ki kazandın tazminat davasını tebrikler bundan sonra emniyet ile olan her yıl bir dava hakkı kazandın emniyete karsı 42 davası olan 23 ünü kazanmış 40 yaşında saçlarında siyah kalmamış bir üst devremiz vardı artık psikoloji darmadumandı bu adamı 3.sarka yolladılar kazandı ertesi sene tayin dönemi geçici görevle geri yolladılar bu en basiti bu davaları kazandıktan sonra olacakları düşün:)kiiii böyle gaza gelme tm iptal ettirdin ilk disiplin cezası iptal ettiren sen değilsin sakin ol gaza gelme çevrendekiler güvenme pohpohlarlar sadece ama kendine güldürme sağda solda iptal ettirdin de şovunu yap yeterli daha fazlası için çırpınma hayatını yaşa bu islere bir girdin mi bir daha toparlayamazsın

Nizamettin1453
Genel Müdür
01 Haziran 2025 13:03

Kardeş bilgi sahibi olmadan fikir yuruturorsun 4483 memurun muhakemati kanunuyla idari dava sonucunun uzaktan yakından ilgisi bulunmaz. Kanunları okuman gerek biraz.

Disiplin cezanı iptal ettiklerine şükret sen. Onuda iptal etmezlerdi okumuyolar bile.

Tazminat kazanamazsin boşuna dava açarsan ret yazar koyarlar. Tazminat istemli idari Tam yargı davalarında tazminat kazanabilmen için idarenin ağır kusurlu olması lazım. Örnek vereyim polisi tek başına devriyeye çıkartıp devriyede başına bisürü işler gelip elindende suçlu kaçıracak buna dayalı disiplin cezası verecekler vs vs gibi absürt işlerin olması gerekir ki tam yargı davası kazanabilesin.

İptalinle mutlu ol.


Tayfur51
Aday Memur
01 Haziran 2025 13:51
teşekkürler devrem net açıklamışın
Nizamettin1453, 2 saat önce

Kardeş bilgi sahibi olmadan fikir yuruturorsun 4483 memurun muhakemati kanunuyla idari dava sonucunun uzaktan yakından ilgisi bulunmaz. Kanunları okuman gerek biraz.

Disiplin cezanı iptal ettiklerine şükret sen. Onuda iptal etmezlerdi okumuyolar bile.

Tazminat kazanamazsin boşuna dava açarsan ret yazar koyarlar. Tazminat istemli idari Tam yargı davalarında tazminat kazanabilmen için idarenin ağır kusurlu olması lazım. Örnek vereyim polisi tek başına devriyeye çıkartıp devriyede başına bisürü işler gelip elindende suçlu kaçıracak buna dayalı disiplin cezası verecekler vs vs gibi absürt işlerin olması gerekir ki tam yargı davası kazanabilesin.

İptalinle mutlu ol.

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