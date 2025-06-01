Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Haziran 2025 09:54
Ek dersler bayram sonrasına aksar mı?

Normalde 7 sinde filan yatıyordu, erken yatma ihtimaline göre hareket etmek istemiyorum. Bayram sonrasında mı yatar sizce?


kümbet282
Aday Memur
01 Haziran 2025 10:02
Yatar

Fatih TURAB
Aday Memur
01 Haziran 2025 10:57
Sordum 2sinde son onay tarihi dediler. Arefe gününde hesaba geçeceğini düşünüyorum.

bahçesaray
Şef
01 Haziran 2025 12:40
"Yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretlerinin Kurban Bayramından önce ödenebilmesi için Ek Ders Modülünde gerekli çalışmalar yapılmıştır. Okul yöneticilerinin ekders islemleri ve KBS onay işlemlerini zamanında yapmaları halinde ek ders ücret ödemelerinin Kurban Bayramı öncesi ödenmesi yüksek ihtimaldir. İslemlerin ve Kbs Onayların zamanında yapılmaması durumunda ek ders ücretlerinin Kurban Bayramından sonra ödenmesi muhtemeldir."

LOJİSTİSYEN 67
Aday Memur
01 Haziran 2025 13:05

Çarşamba veya perşembe yatar diye tahmin ediyorum

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