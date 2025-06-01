Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Haziran 2025 10:09
Lojmanda otururken başka ile atanmak

Halihazırda 2 yıldır oturdgmuz lojmanda tayin çıkması sebebiyle ayrılacağız gittiğim ildeki lojman için ilişiği kesmeden ve lojmandan çıkmadan o ilin lojman sıralamasına nasıl başvurabiliriz? Suanki puanı maneul çıkarıp o ilin lojmanına ebys den mı iletmek lazım ya da elden götürmek mı lazm bu konuya benzer olan varsa paylaşım yaparsa sevinirim.


1hls
Aday Memur
01 Haziran 2025 10:18
aynı konu bende vardi. lojman Büro biz sizin puan hesaplar cikti veririz şube yada büro ebys üzerinden gönderir o sekil başvuru yapar dedi. o sekil olacakmış

Nasuhbey
Şef
01 Haziran 2025 10:20

Hm tamam güncel puanı çıkaracak o zaman dger ilde sıralamaya girince puan düşecek şekilde grecegiz sıralamaya o zaman oturduğumuz yıl kadar. Teşekkür ettm

1hls, 4 saat önce
aynı konu bende vardi. lojman Büro biz sizin puan hesaplar cikti veririz şube yada büro ebys üzerinden gönderir o sekil başvuru yapar dedi. o sekil olacakmış

Bakımsız
Aday Memur
01 Haziran 2025 14:14

Doğru

1hls, 4 saat önce
aynı konu bende vardi. lojman Büro biz sizin puan hesaplar cikti veririz şube yada büro ebys üzerinden gönderir o sekil başvuru yapar dedi. o sekil olacakmış
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