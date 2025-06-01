İhraç olunduktan sonra hagb alınırsa

Burda kıstas su
Hagb kesinlesmis bir mahkumiyet değil
Örneğin kurum X asliye ceza mahkemesi ceza kararına istinaden ihraç ettim derse sen daha sonra hagb alır isen dönersin çünkü ortada kesinleşmiş bir mahkumiyet ten söz edilemez
Yada kurum ihraç kararında X asliye ceza mahkemesi ceza almana değilde , kendi delilleri toplayıp olayı subuta erdirirse buda yuz kızartıcı tanımına uyuyor ise ihraç edebilir fakat
5 yıl sonra bu Hagb düşecek tüm hukuki sonuclari ile
O zamanda Anayasa dicek ki böyle bir eylem tüm sonuçları ile ortadan kalkmış , masumiyet karinesi ihlal edilmiş başlama yaptırır
Bu benim yorumum .
Burda kıstas su
Hagb kesinlesmis bir mahkumiyet değil
Örneğin kurum X asliye ceza mahkemesi ceza kararına istinaden ihraç ettim derse sen daha sonra hagb alır isen dönersin çünkü ortada kesinleşmiş bir mahkumiyet ten söz edilemez
Yada kurum ihraç kararında X asliye ceza mahkemesi ceza almana değilde , kendi delilleri toplayıp olayı subuta erdirirse buda yuz kızartıcı tanımına uyuyor ise ihraç edebilir fakat
5 yıl sonra bu Hagb düşecek tüm hukuki sonuclari ile
O zamanda Anayasa dicek ki böyle bir eylem tüm sonuçları ile ortadan kalkmış , masumiyet karinesi ihlal edilmiş başlama yaptırır
Bu benim yorumum .
, 3 saat önce
policeofficer63
Kurum EGM ise durum arkadaşların dediği gibi olmuyor bizzat bir hafta önce yasadim. Cezamın karşılığı egm disiplin kanununda meslekten ihraçtı ona dayanarak adlı beklenmeden ihraç oldum daha sonra adlı den hagb aldım ama idare mahkemesi hagb de suç subuta erdiği için meslek kanununda cezası ihractir diyerek onadı kararı şimdi adlı den beraat almaya çalışacağız diğer türlü umudu kestim