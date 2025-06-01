Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


01 Haziran 2025 10:35
İhraç olunduktan sonra hagb alınırsa

Arkadaşlar yüz kızartıcı suçtan ihraç oldum kurum adlı ceza sonucunu beklemeden ihraç etti. Daha sonra adlıden hagb aldım. İdwri dava devam ediyor. Yani Kurum hagb ye dayanarak ihraç etmedi direkt kendi kararı ile ihraç etti bu durumda hagb ile geri dönüş şansım nedir.


Halkadami89
Şef
01 Haziran 2025 11:13
HAGB bir infaz değildir. İdare mahkemelerinde ihraç iptal davası açmanız neticesinde geri dönmeniz kuvvetle muhtemeldir.

policeofficer63
Memur
01 Haziran 2025 11:51

Kurum EGM ise durum arkadaşların dediği gibi olmuyor bizzat bir hafta önce yasadim. Cezamın karşılığı egm disiplin kanununda meslekten ihraçtı ona dayanarak adlı beklenmeden ihraç oldum daha sonra adlı den hagb aldım ama idare mahkemesi hagb de suç subuta erdiği için meslek kanununda cezası ihractir diyerek onadı kararı şimdi adlı den beraat almaya çalışacağız diğer türlü umudu kestim


BEYKAN.
Aday Memur
01 Haziran 2025 12:18

Benim kurum egm tsk değil hocam. Aynen sizin gibi subuta ermiş diyor ilk derce Red verdi. Umarım üst mahkemeler görür

policeofficer63, 3 saat önce

Kurum EGM ise durum arkadaşların dediği gibi olmuyor bizzat bir hafta önce yasadim. Cezamın karşılığı egm disiplin kanununda meslekten ihraçtı ona dayanarak adlı beklenmeden ihraç oldum daha sonra adlı den hagb aldım ama idare mahkemesi hagb de suç subuta erdiği için meslek kanununda cezası ihractir diyerek onadı kararı şimdi adlı den beraat almaya çalışacağız diğer türlü umudu kestim


BEYKAN.
Aday Memur
01 Haziran 2025 12:20

Hocam ilk derece Red verdi subuta ermiş diye ama bilmiyorum nasıl olacak kurulum egm veya tsk da değil ama ne olcak üst mahkemelerde

Halkadami89, 4 saat önce
HAGB bir infaz değildir. İdare mahkemelerinde ihraç iptal davası açmanız neticesinde geri dönmeniz kuvvetle muhtemeldir.

Soransen355
Şef
01 Haziran 2025 14:05

Burda kıstas su

Hagb kesinlesmis bir mahkumiyet değil

Örneğin kurum X asliye ceza mahkemesi ceza kararına istinaden ihraç ettim derse sen daha sonra hagb alır isen dönersin çünkü ortada kesinleşmiş bir mahkumiyet ten söz edilemez

Yada kurum ihraç kararında X asliye ceza mahkemesi ceza almana değilde , kendi delilleri toplayıp olayı subuta erdirirse buda yuz kızartıcı tanımına uyuyor ise ihraç edebilir fakat

5 yıl sonra bu Hagb düşecek tüm hukuki sonuclari ile

O zamanda Anayasa dicek ki böyle bir eylem tüm sonuçları ile ortadan kalkmış , masumiyet karinesi ihlal edilmiş başlama yaptırır

Bu benim yorumum .

policeofficer63, 3 saat önce

Kurum EGM ise durum arkadaşların dediği gibi olmuyor bizzat bir hafta önce yasadim. Cezamın karşılığı egm disiplin kanununda meslekten ihraçtı ona dayanarak adlı beklenmeden ihraç oldum daha sonra adlı den hagb aldım ama idare mahkemesi hagb de suç subuta erdiği için meslek kanununda cezası ihractir diyerek onadı kararı şimdi adlı den beraat almaya çalışacağız diğer türlü umudu kestim

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