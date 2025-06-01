Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


01 Haziran 2025 11:32
bayram öncesi maaşlar yatarımı varmı bakanlıktan ni haber
.??????

ahmeterdal91
Memur
01 Haziran 2025 13:13

https://www.haberturk.com/kabine-yarin-toplaniyor-iste-masadaki-gundem-maddeleri-3795937


Hozkan383
Aday Memur
01 Haziran 2025 13:15
yani gündemde yok
ahmeterdal91, 2 saat önce

https://www.haberturk.com/kabine-yarin-toplaniyor-iste-masadaki-gundem-maddeleri-3795937


ahmeterdal91
Memur
01 Haziran 2025 13:18

Vallahi belki üstü kapalı bir şekilde "müjde" niyetine verilebilir.


Hozkan383
Aday Memur
01 Haziran 2025 13:20
5 i son mesai 3 günde yetişmez zannetmiyorum ama hayırlsı olsun milletin ihtiyacı olanın bayramda belki yüzü güler sonu gene hüsran ama bahram sonuçta
ahmeterdal91, 1 saat önce

Vallahi belki üstü kapalı bir şekilde "müjde" niyetine verilebilir.

Toplam 4 mesaj

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