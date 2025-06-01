Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


01 Haziran 2025 11:45
Ekip Portal Hataları

Görevim ebe fakat ekip portalda ünvanım hemşire görünüyor sicilim ebe çkysde ebeyim. Bu hatanın düzeltilmesiyle ilgili 6-7 ay önce dilekçe vermiştim hala düzelmedi . Aile hekimliğinde de hemşire görünüyorum görevlendirmelerim hemşire görünüyor .liseden hemşirelik mezunuyum lisans ebelik bitirdim ve lisans ebe mezunu olarak atandım .hizmet belgemde ilk başladığım yıllarda hep ebe görünüyorum ama aile hekimliğine geçtiğimden beri hemşire görünüyorum ekipte de hemşire ünvanım böyle bir sorun yaşayan var mı ne yapmam lazım . Çalıştığım kurum bu düzelmezse emekliliğin bile olmaz dedi. Dilekçe vermiş olmama rağmen hala bir düzelme olmadı

Çok Yazılan Konular

Sağlık Bakanlığı Temizlik İşçisi Kura SonuçlarıAtanıp Gitmeme DurumuPolis Hemşire Eş Durumuİl İçi Görevlendirme Hk.Eş Durumu TayinResmi Tatiller Yıllık İzinden Düşülüyor mu?Polis-Hemşire Eş Durumu4A'dan 4B'ye Geçiş (Aday memur)Haziran İller Arası AtamaYoğun Bakımda Çalıştırılmak

Sözlük

trip atan kadın 8 lanet 2 vodka 1 kafa dengi 1 güneş gözlüğü 1 kalbine gömmek 2 Bugün olanlar 8 Avazı çıktığı kadar susmak 2 Kelimelikte yazmaya çalıştığımız aslında olmayan kelimeler 2 Gibiyim 8

Son Haberler

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?Aile Yılı Panosuna Zarar Veren Gençlerle Bakanlık GörüştüAnkara için sağanak uyarısıİlişiği kesilen aday polis memuruna İDDK'dan da olumsuz kararDepremde yıkılan cami yeniden yapıldı

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.