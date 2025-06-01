Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


01 Haziran 2025 12:22
İmam il dışı tayin süresi dolmadan mazeret

6 senelik kadrolu İmam resmi boşanma sebebi ile olduğu ilde 2 yılını doldurmadıgı için bu durum mazeret sayılır mı tayin verirler mi

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