Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


01 Haziran 2025 12:44
Sistem il dışı nakline izin vermiyor !

29 mayis 2023 yılında hizmetli olarak basladim

1 Ekim 2024 yılında VHKİ'ye geçtim

Bugün itibari ile aynı ilde 2 sene dolmasına rağmen il dışı sınavına basvurunca kabil etmiyor sistem sebebi ne olabilir ? Aynı veya farklı unvan ile İl içi 6 ay il dışı 2 yıl çalışmadıkma diye bir uyarı alıyorum ama ben 2 senemi bugün itibari ile doldurdum sorun nedir acaba ?

Çok Yazılan Konular

Becayiş isteyen yok mu

Sözlük

Yavrum diyen erkek 1 her entry yi beğenen yazar 5 sözlükte tek başına canı sıkılmak 1 kafa dengi 1 evlat 1 aşk 6 sex on the beach 1 tiksinmek 1 sakız çiğnemek 5 mor 2

Son Haberler

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?Aile Yılı Panosuna Zarar Veren Gençlerle Bakanlık GörüştüAnkara için sağanak uyarısıİlişiği kesilen aday polis memuruna İDDK'dan da olumsuz kararDepremde yıkılan cami yeniden yapıldı

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.