Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


01 Haziran 2025 13:13
Sağlık Mazeret Tayini

Eşim istanbulda3+1 rontgen teknıkerıi , 1 yılı doldu , babası mardinde görme engelli yuzde 90 raporu var , sağlık mazeret tayini yapabılıyor muyuz 4 yıl dolmadan ?

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