Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Haziran 2025 13:16
Kabine Toplantısı

Merhaba,

Kabine toplantısının yarın yapılacağı söyleniliyor. Sizin bu toplantıdan herhangi bir beklentiniz var mıdır?

https://www.haberturk.com/kabine-yarin-toplaniyor-iste-masadaki-gundem-maddeleri-3795937


Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
01 Haziran 2025 13:27
Varmış Bakanlar Kurulu. Memura bir havadis çıkmaz. Erken maaş yok. Bayram izni yok. 3600 ek gösterge yok. Yedikleri içtikleri Bakanlarımızın olsun...

egop0
Memur
01 Haziran 2025 14:16
Okullar bayram tatilinden 10 gün sonra kapanacağı için tatil beklemiyorum ancak devam eden Chp mitingleri nedeniyle gündeme gelecektir son dakika sürprizi yapabilirler.

fatpın
Şef
01 Haziran 2025 14:23
tatil falan olmaz bunla alakalı açıklama gelmisti kesin olarak
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