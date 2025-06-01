Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Haziran 2025 14:16
İlk Atandığı Yerde Çakılı Kalanların Yer Değiştirememe Problemi

Arkadaşlar sonra 5-6 yıldır özellikle memleketi Ege ve Akdeniz'de olan insanlar normal il dışı ile yer değiştiremiyor. Buna adil bir çözüm lazım. 10 yıldır görev yapan, uzman öğretmen olan ancak daha önce hiç iller arası yer değişikliği yapamamış kişiler için bir kereye mahsus mazeret grubundan tayin hakkı tanınmalıdır. İlk atandığımız yerde çakıldık kaldık, hizmet puanımız 300'e geldi bir işe yaramıyor.

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