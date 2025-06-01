Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Haziran 2025 14:32
çift şark sayılması için ne zaman ilişik kesmeliyim
3 yıllık doğu ilinde kesintisiz +1 yıl ipka ile toplamda 4 yıl görev yaptım 2021 yılında 11 Ağustosta doğuda başlama yaptım. çift şarkımın sayılması için ne zaman ilişik kesmeliyim

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