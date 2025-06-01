Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Haziran 2025 14:32
Çift şarkı tamamlamak için ne zaman ilişik kesmeliyim?

3 yıllık doğu ilinde kesintisiz +1 yıl ipka ile toplamda 4 yıl görev yaptım 2021 yılında 11 Ağustosta doğuda başlama yaptım. çift şarkımın sayılması için ne zaman ilişik kesmeliyim


akbey aslan
Şef
01 Haziran 2025 15:06
Dilekçe ver kardeşim bu tarihten önce ilisigimin kesilmemesine diye ben personel başkanlığını aradım başlama yaptığınız güne kadar çalışmalısınız eksik olmasın diyor

Küçük polis
Şube Müdürü
01 Haziran 2025 15:10

Doğuda başladığın tarih geçerli çift şark için ama Dr raporu falan aldıysan ileri atar. 527 hak ediş tarihine bak. Mesela ben 14 temmuz 2017 de başladım kesintisiz çift şark yaptım. Bir hafta koronadan tecrit olduğundan çift şark geçerli olması için 22 temmuz da ilişik kestim. Yani bir hafta ileri attı.


Hssnrdngm
Aday Memur
01 Haziran 2025 15:12

3 ayı geçmeyen raporlar görev süresinden sayılıyor. Yanlışınız var.

Küçük polis, Dün

Doğuda başladığın tarih geçerli çift şark için ama Dr raporu falan aldıysan ileri atar. 527 hak ediş tarihine bak. Mesela ben 14 temmuz 2017 de başladım kesintisiz çift şark yaptım. Bir hafta koronadan tecrit olduğundan çift şark geçerli olması için 22 temmuz da ilişik kestim. Yani bir hafta ileri attı.


Küçük polis
Şube Müdürü
01 Haziran 2025 16:07

1 haftalık Dr raporu süreyi uzattı. Başka raporum yoktu. Bunu pbs modülündeki 527 ye bakarak anlayabilir konu sahibi arkadaş...


iamapoliceman
Daire Başkanı
01 Haziran 2025 16:58
yanlış bilgilendirme yapmayalım. eğerki 15 ekimden önce 2. bölge ilinde başlama yapıldıysa tayin dönemi içerisinde ilişik kesildiği an 2. bölge 2. hizmet süresi bitmiş olacaktır.
Küçük polis, Dün

Doğuda başladığın tarih geçerli çift şark için ama Dr raporu falan aldıysan ileri atar. 527 hak ediş tarihine bak. Mesela ben 14 temmuz 2017 de başladım kesintisiz çift şark yaptım. Bir hafta koronadan tecrit olduğundan çift şark geçerli olması için 22 temmuz da ilişik kestim. Yani bir hafta ileri attı.


Angarali111
Aday Memur
01 Haziran 2025 17:01
banada böyle mantıklı geliyo
iamapoliceman, Dün
yanlış bilgilendirme yapmayalım. eğerki 15 ekimden önce 2. bölge ilinde başlama yapıldıysa tayin dönemi içerisinde ilişik kesildiği an 2. bölge 2. hizmet süresi bitmiş olacaktır.

iamapoliceman
Daire Başkanı
01 Haziran 2025 18:39
toprağım aksi olsa geçen sene ağustos 22'de milletin gıyabında ilişik kesilmezdi. misal ben geçen sene tayin oldum şarkta başlama yaptığım tarih eylülün ilk haftası, ancak egm herkesin ilişiğini 22 Ağustos itibariyle kesti.
Angarali111, Dün
banada böyle mantıklı geliyo

Angarali111
Aday Memur
01 Haziran 2025 18:54
dilekçe verip kabul oldu mu
iamapoliceman, Dün
toprağım aksi olsa geçen sene ağustos 22'de milletin gıyabında ilişik kesilmezdi. misal ben geçen sene tayin oldum şarkta başlama yaptığım tarih eylülün ilk haftası, ancak egm herkesin ilişiğini 22 Ağustos itibariyle kesti.

iamapoliceman
Daire Başkanı
01 Haziran 2025 19:23
Mart ayında dilekçeyi verdim inan bakmadım daha. olmama ihtimali yok. o yüzden korkma eğer 15 Ekim öncesi başlama yaptıysan, tayin döneminde ilişiğini kesebilirsin.
Angarali111, Dün
dilekçe verip kabul oldu mu
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