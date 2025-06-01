Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Haziran 2025 15:10
EKOLTV: Bayram Tatilinin 9 Güne Çıkarılma Kararını...
EKOLTV'ye göre Bayram Tatilinin 9 güne çıkarılma kararı Bakanlar Kurulunda (2 Haziran Pazartesi) ele alınabilir ve Cumhurbaşkanı tarafından açıklanabilir.

Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
01 Haziran 2025 15:11
Bu haberi saat 15.00 haberlerinde geçtiler.

Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
01 Haziran 2025 15:14
Uydurma bir başlık değildir. Özellikle belirtmek isterim.

Devir Kötü
Şube Müdürü
01 Haziran 2025 15:37

Bir kanalda çıktı diye çokta şeyetmemek lazım


kyros
Şef
01 Haziran 2025 16:38

Özellikle önce yok deyip sonra cumhurbaşkanımız lütfetti gibi bir ucuzluk yapabilirler, beklerim. Rezervasyonunu biletini iptal edenlerden yiyecekleri küfürler de yanlarına kar kalır :)


Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
01 Haziran 2025 17:09
O küfür eden cuhapalıların rutin hareketi olur
kyros, 2 saat önce

Özellikle önce yok deyip sonra cumhurbaşkanımız lütfetti gibi bir ucuzluk yapabilirler, beklerim. Rezervasyonunu biletini iptal edenlerden yiyecekleri küfürler de yanlarına kar kalır :)


Tacinardi
Aday Memur
01 Haziran 2025 19:04

Bozkürt olan arkadaş:) nasıl gidiyor demlenmek iyi mi:)

Not:) tatil olmaz eğitim öğretimde süre tutmuyor onu baz alın

Bozkurtbakışlı, 2 saat önce
O küfür eden cuhapalıların rutin hareketi olur
Toplam 6 mesaj

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