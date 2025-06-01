Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Haziran 2025 15:55
Eksik ikinci bölge süresi?

Sağlık mazereti nedeniyle ikinci bölgeden birinci bölgeye atandığım da ikinci bölgede eksik kalan sürem kadar mı sonradan görev yapılacak bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

Eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkayaİcralık polisler2025 atama iptal davası açacaklarMazeret ataması 2025İstanbul 2025 atamaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 banka promosyonu13 polis istifa ettiDiyarbakır 2025 atama2025 ilişik kesme genelgesi ve 527 hak ediş hakkında

Sözlük

mor 2 ateistler 1 pratik bilgiler 5 Kalbin kemiği yok 2 Yunus Emre'ce 3 sude 3 kafa dengi 1 Yavrum diyen erkek 4 Kimseyi takmamak 2 tadelle 4

Son Haberler

'İnşa ettiği rejimin sonuna geldiğimizi söyleyebilirim''Temmuz ayında ara zam bekleyen asgari ücretlilerimize ara zam yapın'5'inci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiYılmaz Tunç'tan 10. yargı paketine ilişkin ilk açıklamaİstanbul'da yapılacak barış görüşmesi yarın

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.