Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Haziran 2025 15:55
İkinci bölgedeki eksik süre nasıl tamamlanacak?

Sağlık mazereti nedeniyle ikinci bölgeden birinci bölgeye atandığım da ikinci bölgede eksik kalan sürem kadar mı sonradan görev yapılacak bilgisi olan var mı?

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