Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Haziran 2025 16:04
Karar Kartonları Hakkında

Karar kartonlarının uyap ortamında tutulması zorunlu diye bir yönetmelik var.

peki, kararları kartonda ıslak imzalı bir şekilde fiziki ortamda saklamak zorunda mıyız.

böyle bir yönetmelik var mı bazı adliyelerde fiziki olarak tutulmadığı bilgisini aldım


erkan.akif
Aday Memur
01 Haziran 2025 18:35

Karar kart onu tutan var mı hala, ben 2014 yılından beri karar kartonu tutmuyorum. E imza boşuna mı var? U yapta olanı kartonda tutmanın ne anlamı var? Yer, toner, kırtasiye, elektrik ve en önemlisi emek israfından başka birşey değil. Bu sadece karar kart onu için geçerli bir fikrim değil, u yapta olan herşey için geçerli..

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