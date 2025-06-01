Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Haziran 2025 17:15
Memura neden ikramiye yok?
Memur hariç herkes ikramiye alıyor. Hatta özel sektör patronları bile çalışanlarına bayramlarda ikramiye veriyor. Memurlar ikramiye talep edeceğine maaş erken yatar mı yatmaz mı derdine düşüyor? Sendika geçinenler utanır mı acaba?

Tacinardi
Aday Memur
01 Haziran 2025 19:02

Tepki göstermeyen hakkını aramayam vizyonsuz memutlar sebebiyle

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Diyanet yeni promosyon imzaladı.Yetmiyor yetmiyorMayıs ayı enflasyon tahminleri ?Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleriicra sonrası krediYüzde kaç zam alırızKurban Bayramindan önce maaşlar yatarmiBayram da bi kere çift maaş istiyoruzKabine ToplantısıEKOLTV: Bayram Tatilinin 9 Güne Çıkarılma Kararını...

Sözlük

ateistler 1 Kelimelikte yazmaya çalıştığımız aslında olmayan kelimeler 2 herkesin ettiği yoluna gelir 2 efsane entryler 4 Yavrum diyen erkek 4 kaç kadeh kırıldı 1 ulaşgkc 2 Gibiyim 8 sözlükte tek başına canı sıkılmak 1 böcekten korkan erkek 2

Son Haberler

'İnşa ettiği rejimin sonuna geldiğimizi söyleyebilirim''Temmuz ayında ara zam bekleyen asgari ücretlilerimize ara zam yapın'5'inci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiYılmaz Tunç'tan 10. yargı paketine ilişkin ilk açıklamaİstanbul'da yapılacak barış görüşmesi yarın

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.