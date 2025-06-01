Memura neden ikramiye yok?

Memur hariç herkes ikramiye alıyor. Hatta özel sektör patronları bile çalışanlarına bayramlarda ikramiye veriyor. Memurlar ikramiye talep edeceğine maaş erken yatar mı yatmaz mı derdine düşüyor? Sendika geçinenler utanır mı acaba?

Memur hariç herkes ikramiye alıyor. Hatta özel sektör patronları bile çalışanlarına bayramlarda ikramiye veriyor. Memurlar ikramiye talep edeceğine maaş erken yatar mı yatmaz mı derdine düşüyor? Sendika geçinenler utanır mı acaba?