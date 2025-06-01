Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


01 Haziran 2025 17:38
Sağlık Bakanlığı İller Arası Tayin Başvuruları Haziran Ayında Tamamlanmalıdır

Sağlık bakanlığı iller arası tayin başvuruları haziran ayı sonunda başlayıp agustosta tamamlanmaktadır

Bu durum Meb ve diger kurumlarda çalışan eşler için eş durumun tayin tarihler ile çakışmaktadır

Bu yüzden tayin başvuru hakkının haziran ayında başlayıp tamamlanması için

CİMER üzerinden sürekli talep te bulunalım

!!!!!!!!

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