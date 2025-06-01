Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


01 Haziran 2025 17:57
Egm ihraç

Merhaba, 2 sene önce adli ve idari soruşturma açıldı hakkımda, açığa alındım 6 ay , daha sonra savcılık mahkemeye sevk gerek görmeden soruşturmayı takipsizlik vererek kapadı, il değişikliği yapıldı 34.mdden , tskipsizlikten 1 yil sonra 21 ocakta ihracımi verdiler. 24 ocakta dava açtım yd ve duruşma talepli. Yd reddedildi bölge idareye başvuru yapacağız yd için daha sonra gelen cevaba göre mahkeme tarihi verilcekmis. Başından geçen gören duyan bilen benim dönme olasılığım nedir sizce . Konu feto degil yüz kizartici rüşvet hırsızlık taciz tecavüz cart curt da değil


policeofficer63
Memur
01 Haziran 2025 18:34

Yd ye cok takilma sen yd vermek vermemek ayri esas ayri sen zaten takipsizlik almışsın esastan karar iptal edilir


NevermorejGod
Aday Memur
01 Haziran 2025 18:41
WhatsApp konusmalari usulsüz ele gecirildigi icin takipsizlik aldık. ama emniyet bunları delil kabul ediyor. açıkçası mahkemelere de güvenim yok.
policeofficer63, 34 dk. önce

Yd ye cok takilma sen yd vermek vermemek ayri esas ayri sen zaten takipsizlik almışsın esastan karar iptal edilir

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