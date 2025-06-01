Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Haziran 2025 18:08
İhraç ve idari dava süreci

Merhaba, 2 sene önce adli ve idari soruşturma açıldı hakkımda, açığa alındım 6 ay , daha sonra savcılık mahkemeye sevk gerek görmeden soruşturmayı takipsizlik vererek kapadı, il değişikliği yapıldı 34.mdden , tskipsizlikten 1 yil sonra 21 ocakta ihracımi verdiler. 24 ocakta dava açtım yd ve duruşma talepli. Yd reddedildi bölge idareye başvuru yapacağız yd için daha sonra gelen cevaba göre mahkeme tarihi verilcekmis. Başından geçen gören duyan bilen benim dönme olasılığım nedir sizce . Konu feto degil yüz kizartici rüşvet hırsızlık taciz tecavüz cart curt da değil


Pol 07
Aday Memur
01 Haziran 2025 19:19

S. A devrem geçmiş olsun konu içeriği neydi 34 den iade edildikten sonramı gönderildiniz


Piyasadan
Aday Memur
02 Haziran 2025 02:07
konuyu bilsek ona göre yorumlardık yd reddi normal zaten dosyaların çoğu red alıyor konuyu bilmiyorum ama yd reddoldu diye karamsarlığa kapılmayın

altıntaşli
Şube Müdürü
02 Haziran 2025 08:38

Donebilirsin. İyi bir idare mahkemesi avukatı tut. Kendini öven değil gerçekten konusuna hakim olan.


Brse
Şef
02 Haziran 2025 10:42

Avukatlar çoğu dolandırici. Paranı kaptırma .kendi kendini savun

altıntaşli, 5 saat önce

Donebilirsin. İyi bir idare mahkemesi avukatı tut. Kendini öven değil gerçekten konusuna hakim olan.

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