Merhaba, 2 sene önce adli ve idari soruşturma açıldı hakkımda, açığa alındım 6 ay , daha sonra savcılık mahkemeye sevk gerek görmeden soruşturmayı takipsizlik vererek kapadı, il değişikliği yapıldı 34.mdden , tskipsizlikten 1 yil sonra 21 ocakta ihracımi verdiler. 24 ocakta dava açtım yd ve duruşma talepli. Yd reddedildi bölge idareye başvuru yapacağız yd için daha sonra gelen cevaba göre mahkeme tarihi verilcekmis. Başından geçen gören duyan bilen benim dönme olasılığım nedir sizce . Konu feto degil yüz kizartici rüşvet hırsızlık taciz tecavüz cart curt da değil

Merhaba, 2 sene önce adli ve idari soruşturma açıldı hakkımda, açığa alındım 6 ay , daha sonra savcılık mahkemeye sevk gerek görmeden soruşturmayı takipsizlik vererek kapadı, il değişikliği yapıldı 34.mdden , tskipsizlikten 1 yil sonra 21 ocakta ihracımi verdiler. 24 ocakta dava açtım yd ve duruşma talepli. Yd reddedildi bölge idareye başvuru yapacağız yd için daha sonra gelen cevaba göre mahkeme tarihi verilcekmis. Başından geçen gören duyan bilen benim dönme olasılığım nedir sizce . Konu feto degil yüz kizartici rüşvet hırsızlık taciz tecavüz cart curt da değil