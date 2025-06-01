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Editörler : Lanet


01 Haziran 2025 18:12
4 yıllık şarkın 2 yıllık ilçeleri şark süresini etkiler mi?

4 yıllık ilin bazı ilçeleri 2 yıl. Benimde 1 senem 2 yıllık ilçe'de geçti şark süresinde kısalma olur mu?

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