KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


01 Haziran 2025 19:05
askerlik ve atama

Merhaba arkadaşlar, askerliğini yapan birisi görevi esnasında açıktan atamalarda atanırsa hakkı saklı kalır mı?


the back of furkan
Şube Müdürü
01 Haziran 2025 20:11

kalır


kpss-24
Aday Memur
01 Haziran 2025 20:14

Başvuruyu askerdeyken yapmış olsa da herhangi bir sıkıntı olmaz değil mi?

the back of furkan, 3 saat önce

kalır


the back of furkan
Şube Müdürü
01 Haziran 2025 21:47

olmaz

kpss-24, 3 saat önce

Başvuruyu askerdeyken yapmış olsa da herhangi bir sıkıntı olmaz değil mi?

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