Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : supporters.


01 Haziran 2025 19:17
Kıbrıs'ta neler oluyor...

Halk mutsuz, KKTC'nin geleceğinden kaygılı. İnsanlar bu konuda fikirlerini açık biçimde söylüyor, dertlerini anlatıyor. Gençler gelecek endişesi içinde. Siyasetçiye güven azalmış.Yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı her kesimin dilinde.Eleştirdikleri kadar var, son derece haklılar. Okullarda Kıbrıs Türkü'nün 'Özgürlük savaşı' olan Barış Harekatı'yla ilgili kapsamlı bir ders kitabının okutulmayışından şikayetçiler. KKTC topraklarının yabancılar tarafından satın alındığına dikkat çektiler.İsrail'li bir şirketin 'Dip Karpaz' bölgesinde satın aldığı, stratejik önemi olan müthiş bir 'yat limanı- marina' olduğu konuşuluyor. Bir şirkete kiraya verilmiş, mal sahibinin ?İsrail şirketi? olduğu belirtiliyor,önemli bir ayrıntı. Meserya Ovası?'nın bulunduğu tarım arazileri yapılaşma açılmış. Ayrıca, Kapalı Maraş'ın şüphesiz şu anda 'iç ve dış emlakçı güçlerin' iştahını kabarttığı da bir sır değil. KKTC'nin 'Ulusal Güvenliği, Toprak Bütünlüğü' için Maraş Bölgesi çok önemli. /Yılmaz Polat

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